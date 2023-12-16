Курносов Константин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курносов Константин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1936

Дочь: Августина Константиновна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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