Курносов Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1936
Дочь: Августина Константиновна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно