Горбунова Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Максимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1854

Муж: Горбунов Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
10.04.1857 ст.

Сын: Горбунов Асекрит Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Максимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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