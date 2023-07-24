Горбунова Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Максимович
Бракосочетание
До 1854
Рождение ребёнка
10.04.1857 ст.
Сын: Горбунов Асекрит Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбунов Дмитрий Максимович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно