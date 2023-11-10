Каменев Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменев Владимир Викторович

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

04.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1988

Отец: Каменев Виктор Иванович

Мать: Каменева Валентина Викторовна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
17.10.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.2023

Сын: Каменев Максим Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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