Каменев Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения04.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1988
Бракосочетание
17.10.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.2023
Сын: Каменев Максим Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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