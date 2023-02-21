Ганзенко Татьяна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.?
Дата смерти22.04.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.?
Отец: Ганзенко Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1949
Дочь: Ганзенко Валентина Воадимировна
Отец ребёнка: Абалаков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1961
Дочь: Пинчук Елизавета Влалимировна
Отец ребёнка: Абалаков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булавин Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.04.1987