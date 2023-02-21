Ганзенко Татьяна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганзенко Татьяна Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.?

Дата смерти

22.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.?

Отец: Ганзенко Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1949

Дочь: Ганзенко Валентина Воадимировна

Отец ребёнка: Абалаков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1961

Дочь: Пинчук Елизавета Влалимировна

Отец ребёнка: Абалаков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булавин Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.04.1987
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