Лобойков Порфирий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1861
Сын: Лобойков Валериан Порфирьевич
Мать ребёнка: Лобойкова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобойков Николай Порфирьевич
Мать ребёнка: Лобойкова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимирева Екатерина Порфирьевна
Мать ребёнка: Лобойкова Екатерина Федоровна