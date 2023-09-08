Лобойков Порфирий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобойков Порфирий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1861

Сын: Лобойков Валериан Порфирьевич

Мать ребёнка: Лобойкова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобойков Николай Порфирьевич

Мать ребёнка: Лобойкова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимирева Екатерина Порфирьевна

Мать ребёнка: Лобойкова Екатерина Федоровна

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