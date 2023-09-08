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Лобойков Николай Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобойков Порфирий Николаевич

Мать: Лобойкова Екатерина Федоровна

Бракосочетание
11.01.1889

Жена: Лобойкова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1892

Сын: Лобойков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лобойкова Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Лобойкова Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
врач Государственного Банка на 1892 г.
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