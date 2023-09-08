Лобойков Николай Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1889
Рождение ребёнка
08.05.1892
Сын: Лобойков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лобойкова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Лобойкова Варвара Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
врач Государственного Банка на 1892 г.