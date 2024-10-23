Нагорный Ларион Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагорный Ларион Климентьевич

Нагорный Ларион Климентьевич

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

21.10.1800 ст.

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1800 ст.

Отец: Нагорный Климентий Прокопьевич

Мать: Нагорная (Степаненко) Анна Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорная Акулина

Крещение
21.10.1800 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казак Василий Семёнович Скоробогатько
Рождение ребёнка
1823

Сын: Нагорный Тимофей Ларионович

Мать ребёнка: Нагорная Акулина

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Нагорная Агафья Ларионовна

Мать ребёнка: Нагорная Акулина

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Нагорная Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Нагорная Акулина

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Нагорный Иван Ларионович

Мать ребёнка: Нагорная Акулина

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Нагорный Давид Ларионович

Мать ребёнка: Нагорная Акулина

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Нагорный Игнатий Ларионович

Мать ребёнка: Нагорная Акулина

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1836

Мы используем куки для улучшения работы сайта.