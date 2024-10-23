Нагорный Ларион Климентьевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1800 ст.
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1800 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нагорная Акулина
Крещение
21.10.1800 ст.
Казак Василий Семёнович Скоробогатько
Рождение ребёнка
1823
Сын: Нагорный Тимофей Ларионович
Мать ребёнка: Нагорная Акулина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Нагорная Агафья Ларионовна
Мать ребёнка: Нагорная Акулина
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Нагорная Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Нагорная Акулина
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Нагорная Акулина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Нагорный Давид Ларионович
Мать ребёнка: Нагорная Акулина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Нагорный Игнатий Ларионович
Мать ребёнка: Нагорная Акулина
Смерть
После 1836