Калинина Татьяна Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин
Рождение ребёнка
03.01.1853
Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин
Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно