Калинина Татьяна Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Татьяна Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Калинин Арест Яковлев

Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин

Рождение ребёнка
03.01.1853

Сын: Калинин Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Ефрем Яковлев

Отец ребёнка: Калинин Яков Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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