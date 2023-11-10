Меликадзе (Райковская) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меликадзе (Райковская) Вера Александровна

Место рождения

Ревезень, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

09.03.1922

Дата смерти

10.10.1970

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1922

Отец: Райковский Александр Николаевич

Мать: Райковская Любовь Федоровна

Ревезень, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
1947

Муж: Меликадзе Еремия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меликадзе Еремия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.10.1970
Сухарево, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Донское кладбище
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