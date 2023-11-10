Меликадзе (Райковская) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения09.03.1922
Дата смерти10.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1922
Бракосочетание
1947
Муж: Меликадзе Еремия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меликадзе Еремия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.10.1970
Сухарево, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Донское кладбище