Другова Анастосия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1922
Дочь: Слобожанинова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Другов Яков Харламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Другов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Другов Яков Харламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Другов Яков Харламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно