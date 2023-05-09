Другова Анастосия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Другова Анастосия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1922

Дочь: Слобожанинова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Другов Яков Харламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Другов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Другов Яков Харламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Другов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Другов Яков Харламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Другов Яков Харламович

Смерть
Неизвестно
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