Свинолупов Ксенофонт Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Свинолупов Павел
Жена: не указана
Дочь: Свинолупова Варвара Ксенофонтова
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна
Сын: Свинолупов Пётр Ксенофонтович
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна
Дочь: Свинолупова Екатерина Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна
Дочь: Свинолупова Анна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна
Сын: Свинолупов Василий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна
Сын: Свинолупов Максим Ксенофонтович
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна
Сын: Свинолупов Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна
Дочь: Свинолупова Параксева Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна
Сын: Свинолупов Алексей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна