Свинолупов Ксенофонт Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинолупов Ксенофонт Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1857 ст.

Отец: Свинолупов Павел

Мать: Свинолупова Екатерина Стефановна

Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Свинолупова Анна Феофилактовна

Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1884

Дочь: Свинолупова Варвара Ксенофонтова

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна

Рождение ребёнка
18.06.1886

Сын: Свинолупов Пётр Ксенофонтович

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна

Рождение ребёнка
16.11.1887

Дочь: Свинолупова Екатерина Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна

Рождение ребёнка
16.11.1889

Дочь: Свинолупова Анна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна

Рождение ребёнка
25.04.1892

Сын: Свинолупов Василий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна

Рождение ребёнка
13.08.1894

Сын: Свинолупов Максим Ксенофонтович

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна

Рождение ребёнка
21.06.1901

Сын: Свинолупов Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна

Рождение ребёнка
?.10.1902

Дочь: Свинолупова Параксева Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна

Рождение ребёнка
10.02.1905

Сын: Свинолупов Алексей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Феофилактовна

Смерть
Неизвестно
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