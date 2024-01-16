Колосов Пётр Данилович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1716
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Колосов Данила Степанов
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1733
Сын: Колосов Агей (Аггей) Петрович
Мать ребёнка: Колосова Наталья Ивановна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1737
Сын: Колосов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Колосова Наталья Ивановна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Колосова Наталья Ивановна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
1754
д. Зауткино