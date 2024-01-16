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Колосов Пётр Данилович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1716

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Колосов Данила Степанов

Мать: Колосова Матрона Акимовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1733

Сын: Колосов Агей (Аггей) Петрович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Ивановна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1737

Сын: Колосов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Ивановна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Колосова Наталья Ивановна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Наталья Ивановна

д. Зауткино
Смерть
1754
д. Зауткино
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