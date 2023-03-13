Гудкова Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова Марфа Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гудковъ Григорий

Отец ребёнка: Гудковъ Кузьма

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гудковъ Афонасий

Отец ребёнка: Гудковъ Кузьма

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гудковъ Кузьма

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудковъ Кузьма

Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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