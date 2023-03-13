Гудкова Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гудковъ Григорий
Отец ребёнка: Гудковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гудковъ Афонасий
Отец ребёнка: Гудковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гудковъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудковъ Кузьма
Смерть
1792