Казанцев Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1890
Дата смерти30.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Гришкова Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Казанцева Хиония Павловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Казанцев Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Казанцева Хиония Павловна
Смерть
30.03.1969
Похороны
1969
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Златоустовское кладбище