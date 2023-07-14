Казанцев Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1890

Дата смерти

30.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Гришкова Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Казанцева Хиония Павловна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Казанцев Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Казанцева Хиония Павловна

Смерть
30.03.1969
Похороны
1969
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Златоустовское кладбище
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