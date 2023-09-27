Гайсин Бари
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Мингазетдинова Фатыма Бариевна
Мать ребёнка: Губайдуллина Фахурниса Хаертдиновна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайсина 1женаБары
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайсина 1женаБары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно