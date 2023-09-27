Гайсин Бари — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайсин Бари

Гайсин Бари

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Мингазетдинова Фатыма Бариевна

Мать ребёнка: Губайдуллина Фахурниса Хаертдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Габдулла Бариевич

Мать ребёнка: Гайсина 1женаБары

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайсина 1женаБары

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губайдуллина Фахурниса Хаертдиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close