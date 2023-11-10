Губайдуллина (Юсупова) Фахурниса Хаертдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубайдуллина (Юсупова) Фахурниса Хаертдиновна

Губайдуллина (Юсупова) Фахурниса Хаертдиновна

avatar

Место рождения

Каратмень, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.08.1891

Дата смерти

23.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1891

Отец: Юсупов Хаертдин Хасанович

Мать: Юсупова БибиХадича Ахмадулловна

Каратмень, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Мингазетдинова Фатыма Бариевна

Отец ребёнка: Гайсин Бари

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайсин Бари

Смерть
23.11.1978
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close