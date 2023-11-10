Губайдуллина (Юсупова) Фахурниса Хаертдиновна
Место рождения
Дата рождения18.08.1891
Дата смерти23.11.1978
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1891
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Мингазетдинова Фатыма Бариевна
Отец ребёнка: Гайсин Бари
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайсин Бари
Смерть
23.11.1978