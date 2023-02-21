Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

11.01.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1890

Муж: Кринов Павел Александрович

Рождение ребёнка
20.11.1891 ст.

Сын: Кринов Николай Павлович

Отец ребёнка: Кринов Павел Александрович

Биянка, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1892

Дочь: Кринова Анна Павловна

Отец ребёнка: Кринов Павел Александрович

Биянка, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.01.1893 ст.
Биянка, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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