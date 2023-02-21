Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти11.01.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1890
Рождение ребёнка
20.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Кринов Павел Александрович
Рождение ребёнка
05.12.1892
Дочь: Кринова Анна Павловна
Отец ребёнка: Кринов Павел Александрович
Смерть
11.01.1893 ст.