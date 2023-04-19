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Разова Евдокия Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Владимирова Павла Ефимова

Отец ребёнка: Владимиров Ефимий Владимирович

Бракосочетание
25.04.1882

Муж: Разов Василий Михайлов

Дерягино, Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Разова Апполинария Васильева

Отец ребёнка: Разов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
08.07.1886

Дочь: Дружинина Ольга Васильева

Отец ребёнка: Разов Василий Михайлов

Дерягино, Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
28.12.1889

Дочь: Дружинина Асклипиодотта Васильевна

Отец ребёнка: Разов Василий Михайлов

Дерягино, Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Ефимий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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