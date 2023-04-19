Разова Евдокия Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Владимирова Павла Ефимова
Отец ребёнка: Владимиров Ефимий Владимирович
Бракосочетание
25.04.1882
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Разова Апполинария Васильева
Отец ребёнка: Разов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
08.07.1886
Дочь: Дружинина Ольга Васильева
Отец ребёнка: Разов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
28.12.1889
Дочь: Дружинина Асклипиодотта Васильевна
Отец ребёнка: Разов Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно