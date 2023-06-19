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Разов Василий Михайлов

Место рождения

Дерягино, Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Разов Михаил Васильев

Мать: Разова Марианна Александрова

Дерягино, Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
25.04.1882

Жена: Разова Евдокия Терентьева

Дерягино, Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Разова Апполинария Васильева

Мать ребёнка: Разова Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
08.07.1886

Дочь: Дружинина Ольга Васильева

Мать ребёнка: Разова Евдокия Терентьева

Дерягино, Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
28.12.1889

Дочь: Дружинина Асклипиодотта Васильевна

Мать ребёнка: Разова Евдокия Терентьева

Дерягино, Гаврильцевская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Неизвестно