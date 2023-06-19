Разов Василий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
25.04.1882
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Разова Апполинария Васильева
Мать ребёнка: Разова Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
08.07.1886
Дочь: Дружинина Ольга Васильева
Мать ребёнка: Разова Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
28.12.1889
Дочь: Дружинина Асклипиодотта Васильевна
Мать ребёнка: Разова Евдокия Терентьева
Смерть
Неизвестно