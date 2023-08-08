Мамонтова (Сапожникова) ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Сапожникова) ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1865

Муж: Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мамонтов СЕРГЕЙ САВВИЧ

Отец ребёнка: Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1869

Сын: Мамонтов АНДРЕЙ САВВИЧ

Отец ребёнка: Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
15.10.1870

Сын: Мамонтов ВСЕВОЛОД САВВИЧ

Отец ребёнка: Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1900

Дочь: АЛЕКСАНДРА САВВИЧНА

Отец ребёнка: Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ

Смерть
1908
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