Мамонтова (Сапожникова) ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1865
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
15.10.1870
Отец ребёнка: Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1900
Дочь: АЛЕКСАНДРА САВВИЧНА
Отец ребёнка: Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ
Смерть
1908