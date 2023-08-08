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Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1841

Дата смерти

06.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1865

Жена: Мамонтова ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мамонтов СЕРГЕЙ САВВИЧ

Мать ребёнка: Мамонтова ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
1869

Сын: Мамонтов АНДРЕЙ САВВИЧ

Мать ребёнка: Мамонтова ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
15.10.1870

Сын: Мамонтов ВСЕВОЛОД САВВИЧ

Мать ребёнка: Мамонтова ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
1900

Дочь: АЛЕКСАНДРА САВВИЧНА

Мать ребёнка: Мамонтова ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА

Смерть
06.04.1918
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