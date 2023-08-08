Мамонтов САВВА ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1841
Дата смерти06.04.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.04.1865
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Мамонтова ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Мамонтова ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
15.10.1870
Мать ребёнка: Мамонтова ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
1900
Дочь: АЛЕКСАНДРА САВВИЧНА
Мать ребёнка: Мамонтова ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА
Смерть
06.04.1918