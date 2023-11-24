Лещева (Иваньковская) Ульяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещева (Иваньковская) Ульяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иваньковский Данила Ефимович

Мать: Иваньковская Евдокия Андреевна

Бракосочетание
20.10.1874

Муж: Лещев Семен Васильевич (Евсеевич)

Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Witnesses:по жениху: Василий Степанович, Стефан Алексеевич Жуков, д.Бродники; по невесте: Иваньковский Леонтий Ефимович, Илларион Ефимович, д.Чудиново | церковь Ионна Богослова
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Глинина Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Лещев Семен Васильевич (Евсеевич)

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.04.1884

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Лещев Семен Васильевич (Евсеевич)

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Лещев Семен Васильевич (Евсеевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Лещев Семен Васильевич (Евсеевич)

Смерть
Неизвестно
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