Лещева (Иваньковская) Ульяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
20.10.1874
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Witnesses:по жениху: Василий Степанович, Стефан Алексеевич Жуков, д.Бродники; по невесте: Иваньковский Леонтий Ефимович, Илларион Ефимович, д.Чудиново | церковь Ионна Богослова
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Глинина Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Лещев Семен Васильевич (Евсеевич)
Рождение ребёнка
10.04.1884
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Лещев Семен Васильевич (Евсеевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Лещев Семен Васильевич (Евсеевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лещев Семен Васильевич (Евсеевич)
Смерть
Неизвестно