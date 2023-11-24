Иваньковская Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лещева Ульяна Даниловна
Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иваньковский Алексей Данилович
Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Иваньковский Федор Данилович
Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович
Рождение ребёнка
12.06.1865
Дочь: Акилина Даниловна
Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иваньковский Николай Данилович
Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович
Рождение ребёнка
15.03.1869
Дочь: Белкина Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович
Рождение ребёнка
08.08.1874
Сын: Иваньковский Андрей Данилович
Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович
Смерть
Неизвестно