Иваньковская Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИваньковская Евдокия Андреевна

Иваньковская Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лещева Ульяна Даниловна

Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иваньковский Алексей Данилович

Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Иваньковский Федор Данилович

Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович

Рождение ребёнка
12.06.1865

Дочь: Акилина Даниловна

Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иваньковский Николай Данилович

Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.03.1869

Дочь: Белкина Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.08.1874

Сын: Иваньковский Андрей Данилович

Отец ребёнка: Иваньковский Данила Ефимович

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close