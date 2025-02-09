Маурус (Жамина) Евгения
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения07.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1981
Отец: Жамин Евгений
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1988 по 1992
школа - 1679 учебно-воспитательный комплекс
окончила школу
Крещение
1992
Образование
С 1998 по 2004
Факультет экономики и управления
окончила вуз
Образование
С 1998 по 2004
РосЗИТЛП, Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности (бывш. ВЗИТЛП)
окончила вуз
Работа или профессия
С 2000 по 2001
ООО «Планетеум» редакция
работала в ООО «Планетеум» редакция
Работа или профессия
С 2006 по 2007
Телекомпания «Крылья-медиа»
работала в Телекомпания «Крылья-медиа»
Бракосочетание
25.04.2007
Рождение ребёнка
12.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маурус Евгений Андреевич
Развод
02.12.2008
Работа или профессия
С 2010 по 2011
Morgan and Stout
работала в Morgan and Stout
Образование
С 2011 по 2012
ВНИИДАД, Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела
окончила вуз
Работа или профессия
С 2011 по 2017
ОАО «ЦФР»
работала в ОАО «ЦФР»
Работа или профессия
С 2019
МНПЦ МРВСМ
работала в МНПЦ МРВСМ | Current occupation:1