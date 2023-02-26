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Дария (по воспитателю Елисеева)

Место рождения

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

18.05.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

1853 г.р.

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1840

Муж: Василий Елисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1853

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Василий Елисеев

Смерть
18.05.1876
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от апоплексического удара
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