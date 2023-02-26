Дария (по воспитателю Елисеева)
Место рожденияд.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1822
Дата смерти18.05.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1840
Муж: Василий Елисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1853
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Василий Елисеев
Смерть
18.05.1876
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от апоплексического удара