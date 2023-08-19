Белова (Гусева) Мария Максимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Муж: Белов Сергей Федоров
Рождение ребёнка
27.11.1910 ст.
Дочь: Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Белов Сергей Федоров
Рождение ребёнка
06.03.1912 ст.
Дочь: Мухина Ираида Сергеева
Отец ребёнка: Белов Сергей Федоров
Восприемник
07.09.1914 ст.
Новиков Петр Иванов 03.09.1914 ст. г.р.
Рождение ребёнка
24.07.1915 ст.
Сын: Белов Борис Сергеев
Отец ребёнка: Белов Сергей Федоров
Смерть
Неизвестно