Белова (Гусева) Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Гусева) Мария Максимова

Место рождения

Алексеевская, Пачуринская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевская, Пачуринская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Муж: Белов Сергей Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1910 ст.

Дочь: Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Белов Сергей Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1912 ст.

Дочь: Мухина Ираида Сергеева

Отец ребёнка: Белов Сергей Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Восприемник
07.09.1914 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Новиков Петр Иванов 03.09.1914 ст. г.р.
Рождение ребёнка
24.07.1915 ст.

Сын: Белов Борис Сергеев

Отец ребёнка: Белов Сергей Федоров

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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