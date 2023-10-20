Михайла Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайла Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Егор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Акулина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833
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