Михайла Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Егор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Акулина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833