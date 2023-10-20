Егор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: Михайла Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Катерина Егоровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Игнат Егорович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1820 ст.
Сын: Алабугин (петров) Азарий (Азар) Егорович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1848