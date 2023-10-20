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Егор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Михайла Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Катерина Егоровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Алабугин Максим Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Игнат Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1820 ст.

Сын: Алабугин (петров) Азарий (Азар) Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1848
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