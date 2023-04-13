Денисова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Денисов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1852

Дочь: Сосновская Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1855

Сын: Денисов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Денисов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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