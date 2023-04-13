Денисова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1842
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1852
Дочь: Сосновская Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1855
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Денисов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно