Денисов Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Яков Васильевич

Денисов Яков Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: Денисов Василий Иванович

Мать: Денисова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Нефедова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Носаченко Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
01.11.1885

Сын: Денисов Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Феодосия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close