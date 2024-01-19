Денисов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Нефедова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Носаченко Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
01.11.1885
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно