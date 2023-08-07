Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1808
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Афимья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно