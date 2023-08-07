Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1808

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Афимья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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