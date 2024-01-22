Соколов Василий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1914
Дочь: Соколова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Николай Валерьевич
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Аристарх Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Феврония Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно