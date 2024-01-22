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Соколов Василий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1914

Дочь: Соколова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Николай Валерьевич

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Аристарх Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Феврония Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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