Евлентьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1914
Сын: Евлентьев (семенович) Григорий
Отец ребёнка: Евлентьев Семен
Тульская обл., Куркинский р-н, д. Травино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлентьев Александр
Отец ребёнка: Евлентьев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евлентьев Семен