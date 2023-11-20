Евлентьева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлентьева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1914

Сын: Евлентьев (семенович) Григорий

Отец ребёнка: Евлентьев Семен

Тульская обл., Куркинский р-н, д. Травино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлентьев Александр

Отец ребёнка: Евлентьев Семен

Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евлентьев Семен

Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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