Евлентьев (Семенович) Григорий
Место рожденияТульская обл., Куркинский р-н, д. Травино
Дата рождения15.04.1914
Дата смерти24.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1914
Отец: Евлентьев Семен
Мать: Евлентьева ?
Тульская обл., Куркинский р-н, д. Травино
Работа или профессия
1932
Кировский РВК, Командир летной части
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Образование
Неизвестно
Кировский РВК
Смерть
24.02.1997
Похороны
Неизвестно
Березина Речка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Кладбище Поселка Березина Речка