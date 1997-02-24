Евлентьев (Семенович) Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлентьев (Семенович) Григорий

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Место рождения

Тульская обл., Куркинский р-н, д. Травино

Дата рождения

15.04.1914

Дата смерти

24.02.1997

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1914

Отец: Евлентьев Семен

Мать: Евлентьева ?

Тульская обл., Куркинский р-н, д. Травино
Работа или профессия
1932
Москва, город федерального значения Москва
Кировский РВК, Командир летной части
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Образование
Неизвестно
Кировский РВК
Смерть
24.02.1997
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Березина Речка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Кладбище Поселка Березина Речка
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