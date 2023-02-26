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Матвей Иванов

Место рождения

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

До 1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.10.1846

Жена: Домника Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1850

Сын: Антоний Матвеев

Мать ребёнка: Домника Прохорова

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1854
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