Нечаева (Попова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Попова) Мария Ильинична

Место рождения

деревня Заверкино, Кичменгско-Городецкий район, Вологодская область

Дата рождения

01.11.1953

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1953

Отец: Попов Илья Прохорович

Мать: Попова Парасковья Алексеевна

деревня Заверкино, Кичменгско-Городецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

им. Максима Горького, Камешковский район, Владимирская область
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