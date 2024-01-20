Нечаева (Попова) Мария Ильинична
Место рождениядеревня Заверкино, Кичменгско-Городецкий район, Вологодская область
Дата рождения01.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1953
деревня Заверкино, Кичменгско-Городецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нечаев ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
им. Максима Горького, Камешковский район, Владимирская область