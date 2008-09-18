Нечаев ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1956
Дата смерти18.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1956
Отец: Нечаев НИКОЛАЙ Егорович
Мать: Нечаева ЛАРИСА ПАВЛОВНА
Рождение ребёнка
23.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нечаева Мария Ильинична
им. Максима Горького, Камешковский район, Владимирская область
Смерть
18.09.2008