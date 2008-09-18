Нечаев ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1956

Дата смерти

18.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1956

Отец: Нечаев НИКОЛАЙ Егорович

Мать: Нечаева ЛАРИСА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
23.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Мария Ильинична

им. Максима Горького, Камешковский район, Владимирская область
Смерть
18.09.2008
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