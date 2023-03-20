Уткина Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд