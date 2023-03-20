Уткина Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Василий Степанович

Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Федор Степанович

Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Николай Степанович

Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин (приемный Сын) Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
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