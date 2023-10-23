Воробьёв Василий Андреевич
Место рожденияСредний Карачан, Грибановский район
Дата рождения22.03.1908
Дата смерти29.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1908
Отец: Воробьёв Андрей Иванович
Мать: Воробьёв Анна Степановна
Средний Карачан, Грибановский район
Рождение ребёнка
02.09.1937
Елань-Коленовский, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1940
Елань-Коленовский, Россия
Рождение ребёнка
07.02.1949
Михайловка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреевна
Смерть
29.10.1984
Новохоперский, Россия