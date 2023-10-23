Воробьёв Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Василий Андреевич

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Место рождения

Средний Карачан, Грибановский район

Дата рождения

22.03.1908

Дата смерти

29.10.1984

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1908

Отец: Воробьёв Андрей Иванович

Мать: Воробьёв Анна Степановна

Средний Карачан, Грибановский район
Рождение ребёнка
02.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Елань-Коленовский, Россия
Рождение ребёнка
08.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Елань-Коленовский, Россия
Рождение ребёнка
07.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Михайловка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреевна

Смерть
29.10.1984
Новохоперский, Россия
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