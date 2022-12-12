Новохопёрский
Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2085Кочерга (Самодуровка), слоб. каз.при оз. Самодуровском.720109518543Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
900. Кочерга (Окладная, Самодуровка), слобода бывшая государственная, при реке Савале, дворов 167, жителей 1131, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6748Новохоперскийраб.посёлок51°05'с.ш.41°34'в.д.M-37-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20627101056рп Новохопёрскийрабочий поселок