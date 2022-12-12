рабочий посёлок Новохопёрский, рабочий посёлок Новохопёрский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Новохопёрский

Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2085Кочерга (Самодуровка), слоб. каз.при оз. Самодуровском.720109518543
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Краснянская волость
900. Кочерга (Окладная, Самодуровка), слобода бывшая государственная, при реке Савале, дворов 167, жителей 1131, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Новохоперский район
6748Новохоперскийраб.посёлок51°05'с.ш.41°34'в.д.M-37-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Городское поселение город Новохопёрск
20627101056рп Новохопёрскийрабочий поселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close