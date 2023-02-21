Копорушкина (Ипатова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копорушкина (Ипатова) Надежда Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1944 г.р.

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1973

Дочь: Игошева Людмила Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копорушкин Илья Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копорушкин Илья Сафронович

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