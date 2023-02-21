Копорушкина (Ипатова) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1973
Дочь: Игошева Людмила Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копорушкин Илья Сафронович