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Копорушкин Алексей Ильич
Копорушкин Алексей Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1981
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Копорушкина (Ипатова) Надежда Константиновна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1981
Отец: не указан
Мать:
Копорушкина Надежда Константиновна
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