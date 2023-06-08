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Копорушкин Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1981

Отец: не указан

Мать: Копорушкина Надежда Константиновна

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