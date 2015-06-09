Кретова (Тонкова) Ольга Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретова (Тонкова) Ольга Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1955

Дата смерти

09.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.2015
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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