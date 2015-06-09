Кретова (Тонкова) Ольга Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1955
Дата смерти09.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.2015
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область