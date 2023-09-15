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Hoffmann Boris

Место рождения

Lambrovka

Дата рождения

02.03.1901

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1901

Отец: Hoffmann Alfred

Мать: Hoffmann Emilie

Lambrovka
Бракосочетание
12.02.1939

Жена: Hoffmann Татьяна Михайловна

Leontowo
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hoffmann Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hoffmann Татьяна Михайловна

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