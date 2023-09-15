Hoffmann Boris
Место рожденияLambrovka
Дата рождения02.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1901
Отец: Hoffmann Alfred
Мать: Hoffmann Emilie
Lambrovka
Бракосочетание
12.02.1939
Leontowo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hoffmann Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hoffmann Татьяна Михайловна