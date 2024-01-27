(Бучнев Buchnoff) Полина Pauline Алексеевна Alex
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: Бучнев Buchnoff Алексей Alex Федотович Fred
Russia
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
USA
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
USA
Смерть
Неизвестно
USA