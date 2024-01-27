(Бучнев Buchnoff) Полина Pauline Алексеевна Alex — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бучнев Buchnoff) Полина Pauline Алексеевна Alex

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Бучнев Buchnoff Алексей Alex Федотович Fred

Мать: Бучнева Прасковья Proscovia Степановна Stephan

Russia
Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

USA
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

USA
Смерть
Неизвестно
USA
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