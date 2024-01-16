Колосова (Харюкова) Татьяна Асафовна
Место рожденияд. Весёлая Енангской волости
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Харюков Асаф (Осип?)
Мать: не указана
д. Весёлая Енангской волости
Рождение ребёнка
1733
Сын: Колосов Степан Емельянович
Отец ребёнка: Колосов Емельян Федосеев (Фёдоров?)
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ордина Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Колосов Емельян Федосеев (Фёдоров?)
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1752
Сын: Колосов Артемий Емельянович
Отец ребёнка: Колосов Емельян Федосеев (Фёдоров?)
д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно