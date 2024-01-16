Колосова (Харюкова) Татьяна Асафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Харюкова) Татьяна Асафовна

Место рождения

д. Весёлая Енангской волости

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Харюков Асаф (Осип?)

Мать: не указана

д. Весёлая Енангской волости
Рождение ребёнка
1733

Сын: Колосов Степан Емельянович

Отец ребёнка: Колосов Емельян Федосеев (Фёдоров?)

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ордина Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Колосов Емельян Федосеев (Фёдоров?)

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1752

Сын: Колосов Артемий Емельянович

Отец ребёнка: Колосов Емельян Федосеев (Фёдоров?)

д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно
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