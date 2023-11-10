Богдановская (Сидоренко) Вероника Викторовна
Место рождения
Дата рождения12.11.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1974
Рождение ребёнка
09.12.1994
Сын: Богдановский Георгий Вадимович
Отец ребёнка: Богдановский Вадим Петрович
Пензенская область, г. Заречный
Рождение ребёнка
22.05.2002
Сын: Богдановский Михей Вадимович
Отец ребёнка: Богдановский Вадим Петрович
Пензенская область, г.Заречный
Бракосочетание
Неизвестно