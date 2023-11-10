Богдановская (Сидоренко) Вероника Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдановская (Сидоренко) Вероника Викторовна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

12.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1974

Отец: Сидоренко Виктор Александрович

Мать: Сидоренко Козорезова Маргарита Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.12.1994

Сын: Богдановский Георгий Вадимович

Отец ребёнка: Богдановский Вадим Петрович

Пензенская область, г. Заречный
Рождение ребёнка
22.05.2002

Сын: Богдановский Михей Вадимович

Отец ребёнка: Богдановский Вадим Петрович

Пензенская область, г.Заречный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богдановский Вадим Петрович

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