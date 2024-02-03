Матрена / Матрона Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиМежду 1851 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1833 и 1834
Муж: Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марья Архиповна
Отец ребёнка: Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Архип Алексеевич
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 25 лет, муж - Архип Алексеевич, 26 лет дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владим... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 30 лет, муж - Архип Алексеевич, 31 год дер.Любимцево, приход села Будовского Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Влади... Показать все
Смерть
Между 1851 и 1870
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Захарова Елизавета Архиповна
Отец ребёнка: Архип Алексеевич
Записи о рождении Елизаветы Архиповны в с.Будовское в 1959-1960 нет, МК за более ранние годы нет.