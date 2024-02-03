Матрена / Матрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена / Матрона Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Между 1851 и 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1833 и 1834

Муж: Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марья Архиповна

Отец ребёнка: Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Архип Алексеевич

Упоминание
1840
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 25 лет, муж - Архип Алексеевич, 26 лет дер.Любимцево, приход с.Будовское Источник: Архив    Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владим... Показать все
Упоминание
1845
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 30 лет, муж - Архип Алексеевич, 31 год дер.Любимцево, приход села Будовского Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Влади... Показать все
Смерть
Между 1851 и 1870
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Захарова Елизавета Архиповна

Отец ребёнка: Архип Алексеевич

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записи о рождении Елизаветы Архиповны в с.Будовское в 1959-1960 нет, МК за более ранние годы нет.
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