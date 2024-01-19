Захарова Елизавета Архиповна
Место рождения
Дата рожденияС 1849 по 1859 ст.
Дата смерти04.02.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1849 по 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Записи о рождении Захаровой Елизаветы Архиповны в с.Будовское в 1959-1960 и в с.Романово в 1959 нет, МК за более ранние годы нет.
Бракосочетание
29.10.1878 ст.
поручители – по жениху: села Рождествина крестьяне Евстафий и Матвей Захаровы, по невесте: деревни Любимцева крестьяне Иван Савельев и Симеон Алексеев Источник: Метрические книги церквей сел Переслав... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1881 ст.
Дочь: Ольга Герасимовна
Отец ребёнка: Захаров Герасим Федорович
дата крещения - 07.07.1881 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села солдат Тимофей Матвеев и девка Татьяна Федорова Источник: Метриче... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.
Сын: Захаров Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Захаров Герасим Федорович
дата крещения - 27.09.1882 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянский сын Василий Сергеев Источник: Метрические книги церк... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.
Дочь: Праскева / Параскева Герасимовна
Отец ребёнка: Захаров Герасим Федорович
дата крещения - 10.10.1885 место рождения - село Рождествино переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – казенного села Рождествина крестьянин Николай Матвеев и крестьянская девка Тать... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1888 ст.
Дочь: Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Захаров Герасим Федорович
дата крещения - 23.08.1888 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянская девка Татьяна Федорова Захарова Источник... Показать все
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Зинаида Герасимовна
Отец ребёнка: Захаров Герасим Федорович
Добавлена предположительно.
Смерть
04.02.1915 ст.
дата погребения - 06.02.1915 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от удушья Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1915 год Фонд №... Показать все