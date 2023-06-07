Головнева (Лебедева) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головнева (Лебедева) Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1912

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1912

Отец: Лебедев Петр Васильевич

Мать: Лебедева Екатерина Ильинишна

Рождение ребёнка
14.05.1934

Сын: Головнев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Головнев Яков Николаевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1936

Дочь: Шевалдышева Алефтина Яковлевна

Отец ребёнка: Головнев Яков Николаевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.09.1938

Дочь: Войткус Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Головнев Яков Николаевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Смерть
1997
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