Головнева (Лебедева) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1912
Дата смерти1997
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1912
Рождение ребёнка
14.05.1934
Сын: Головнев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Головнев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1936
Дочь: Шевалдышева Алефтина Яковлевна
Отец ребёнка: Головнев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
12.09.1938
Дочь: Войткус Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Головнев Яков Николаевич
Смерть
1997